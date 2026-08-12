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Kaynak: İHA

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yolda ilginç bir durumla karşılaştı. Otomobilin ön tarafına aniden fırlayan büyük bir yaban tavşanı, araç ışıklarını fark edince panikleyerek kaçmaya başladı. Uzun süre yol boyunca koşan tavşan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tavşanları çok seven kızıyla birlikte gezintiye çıkan köy sakinlerinden İsa Şahin, aracın farları önünde kaçan hayvanı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Yerleşim yerinde bu tür durumlarla sıkça karşılaştıklarını belirten Şahin, hava karardıktan sonra bölgede çok sayıda tavşanın ortaya çıktığını ve araç ışıklarını görünce normalde yaklaştıklarını ifade etti. O anları kayıt altına alan Şahin, doğadaki tüm canlıların korunması ve hayvanlara zarar verilmemesi çağrısında bulundu.