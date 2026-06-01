DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, İmranlı ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 06 FMB 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K. ve C.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.