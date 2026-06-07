Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Off-Road Oyunları' başladı. Yarışmaya katılan araçlar zorlu parkuru daha kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.
Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları
Sivas’da off-road heyecanı feci bir kazaya neden oldu. Türkiye’nin 40 ilinden 95 aracın katıldığı yarışta takla atarak ters dönen otomobildeki yarışmacıları kurtarmak için zamanla yarıştı.
Yarışmada takla atarak devrilen bir araç kepçe yardımı ile kurtarıldı.
Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Off Road Oyunları'na Türkiye’nin 40 ilinden gelen 95 araç mücadele etti.
Özel olarak tasarlanan araçlar zor parkuru kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada motor hacimlerine göre 4 ayrı kategoride yarışan araçlar dereceye girmek için çaba sarf etti.
Çok sayıda kişininde izlemek için geldiği yarışmada 4x4 Off Road Türkiye Kulübü'ne ait Osman Balcı'nın kullandığı araç takla atarak devrildi.
Araç kepçe yardımı ile kurtarılırken içerisindeki yarışmacılar Osman Balcı ile Zafer Taştekin kazayı yara almadan atlattı.