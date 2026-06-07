Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Yaşam Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları

Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları

Sivas’da off-road heyecanı feci bir kazaya neden oldu. Türkiye’nin 40 ilinden 95 aracın katıldığı yarışta takla atarak ters dönen otomobildeki yarışmacıları kurtarmak için zamanla yarıştı.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 1

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Off-Road Oyunları' başladı. Yarışmaya katılan araçlar zorlu parkuru daha kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 2

Yarışmada takla atarak devrilen bir araç kepçe yardımı ile kurtarıldı.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 3

Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Off Road Oyunları'na Türkiye’nin 40 ilinden gelen 95 araç mücadele etti.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 4

Özel olarak tasarlanan araçlar zor parkuru kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada motor hacimlerine göre 4 ayrı kategoride yarışan araçlar dereceye girmek için çaba sarf etti.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 5

Çok sayıda kişininde izlemek için geldiği yarışmada 4x4 Off Road Türkiye Kulübü'ne ait Osman Balcı'nın kullandığı araç takla atarak devrildi.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 6

Araç kepçe yardımı ile kurtarılırken içerisindeki yarışmacılar Osman Balcı ile Zafer Taştekin kazayı yara almadan atlattı.

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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 7
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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 8
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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 9
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Sivas'ta Off-Road yarışında korkunç kaza: Parkurda dehşet anları - Resim: 10
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Kaynak: DHA
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