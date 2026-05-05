Sivas genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar ve karların hızla erimesi, bölgedeki akarsu debilerini kritik seviyelere ulaştırdı. Hafik ve Zara ilçelerinde meydana gelen su taşkınları, hem tarımı hem de ulaşımı olumsuz etkiledi.

HAFİK’TE ACISU IRMAĞI YATAĞINDAN TAŞTI

Hafik ilçesi Dışkapı köyü mevkiinden geçen Acısu Irmağı, debisinin aşırı yükselmesi sonucu yatağından çıktı. Taşkın nedeniyle şu olumsuzluklar yaşandı. Hafik’i Divriği ilçesine bağlayan ve bölgedeki 20 köyün ortak geçiş noktası olan grup yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Irmağın taşmasıyla birlikte Dışkapı köyündeki geniş tarım arazileri sular altında kaldı. İlçeden geçen Kızılırmak Nehri'nde de su seviyesinin görülmemiş seviyelere ulaştığı bildirildi. Bölge sakinlerinden Adıgüzel Toplu, "Uzun zamandır Kızılırmak'ta suyun bu seviyeye ulaştığını görmedik" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

ZARA’DA YOLLAR KAPANDI, ALTERNATİF GÜZERGAH AÇILDI

Yağışların etkisini hissettirdiği bir diğer nokta ise Zara ilçesi oldu. Zara Kaymakamlığı, artan debi ve su taşkınları nedeniyle kritik bir karar alarak bazı yolları trafiğe kapattı.

Yoğun yağış ve Kızılırmak'ın taşması sonucu Ahmethacı ve Sedille grup köy yolu ulaşıma kapatıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, ulaşımın tamamen kesilmemesi adına Taşlıkaya mevkisinde alternatif bir servis yolu açtı. Bölgede ulaşım şu an bu güzergah üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ" UYARISI

Yetkililer, kapanan yollarda bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşları taşkın riskine karşı uyardı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.