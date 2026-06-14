Kaynak: AA

Sivas'ın Hafik ilçesi sınırlarında, doğanın eşsiz manzaralarından biri havadan kaydedildi. Türkiye’nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak ile bu nehrin kentteki kollarından biri olan Acısu Irmağı'nın birleşim noktası, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Bölgede bulunan kendine has toprak yapısı, Acısu Irmağı'nın kızıl ve kahverengi tonlarında akmasına neden oluyor. Bu koyu renkli su, Kızılırmak'ın nispeten daha açık renkli sularıyla buluştuğu mevkide çarpıcı bir tezat oluşturdu.

İki ırmağın birleştiği noktadan itibaren suların hemen birbirine karışmadığı ve belirli bir mesafe boyunca aralarında keskin bir renk çizgisinin uzandığı görüldü. Yeşil doğanın tam ortasından kıvrılarak ilerleyen mendereslerin oluşturduğu bu iki renkli akış, dron kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.