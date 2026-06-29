Sivas'ta Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası heyecanı başladı

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Şimşek, "Belki de bugün burada ilk adımlarını atan çocuklarımız arasından geleceğin olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu nedenle tüm ailelerimize sesleniyorum; çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve hayallerine ulaşmalarına hep birlikte destek olalım" dedi.