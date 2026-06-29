Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2024 yılında şampiyona dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör Mücahit Yancı'nın anısını yaşatan organizasyonda, 40 farklı eyalet andıran şehirden yaklaşık 2 bin sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele ediyor.
Sivas'ta Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası heyecanı başladı
Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası, Sivas’ın ev sahipliğinde kapılarını açtı.Kaynak: İHA
Sivas'ta gerçekleştirilen organizasyon, Türk taekwondosuna uzun yıllar hizmet eden ve iki yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren merhum antrenör Mücahit Yancı adına düzenleniyor. Duygu dolu anların yaşandığı şampiyonanın açılış törenine katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, organizasyona katılan tüm takımlara ve sporculara başarı dileklerini iletti.
Vali Şimşek, bu çapta büyük bir turnuvanın kentte yapılmasının, Sivas'ın modern spor altyapısına ve ulusal organizasyon kabiliyetine olan güvenin önemli bir nişanesi olduğunu vurguladı.
Açılış konuşmasında sporun gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken Vali Yılmaz Şimşek, turnuva vesilesiyle sporcu, antrenör, idareci ve velilerden oluşan yaklaşık 2 bin 250 kişilik bir kafileyi ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Şimşek, "Belki de bugün burada ilk adımlarını atan çocuklarımız arasından geleceğin olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu nedenle tüm ailelerimize sesleniyorum; çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve hayallerine ulaşmalarına hep birlikte destek olalım" dedi.
Sivas'taki bu büyük spor şöleni, 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.