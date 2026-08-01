Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.M. yönetimindeki 58 BG 056 plakalı motosiklet ile Ö.E.D. idaresindeki elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.