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Kaynak: AA

Sivas’ın Gültepe Mahallesi’nde LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan gaz parlamasının ardından iş yerinde alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangında yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.