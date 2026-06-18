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Kaynak: İHA

Sivas’ta bulunan halk kütüphanesi sayısı 23 olarak belirlenirken, bu kütüphanelerdeki toplam kitap varlığı 462 bin 727’ye ulaştı.

Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısında ise son yıllarda düşüş eğilimi dikkat çekti. 2023 yılında 1 milyon 32 bin 963 olan kullanıcı sayısı, 2024’te 951 bin 961’e, 2025 yılında ise 877 bin 251’e geriledi.

Buna karşın kütüphane üyeliklerinde artış yaşandı. 2023’te 125 bin 349 olan üye sayısı 2024’te 134 bin 328’e, 2025’te ise 146 bin 598’e yükseldi.

Kentte geçen yıl kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı ise 107 bin 81 olarak kayıtlara geçti.