Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde ise geçen yıl 28 metreküp olan ortalama debi, bu yıl 109 metreküp olarak ölçüldü. Bu verilerle birlikte Kızılırmak, son 10 yılın mart ayları içinde en yüksek akım değerine ulaştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, meteorolojik verilerin bu yıl son 10 yılın toplamından daha fazla yağışa işaret ettiğini belirtti. Kartal, yağışlardaki artışın barajlar ve akarsuların debisini ciddi şekilde yükselttiğini ifade ederek bunun özellikle tarımsal sulama açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Kartal ayrıca, yüksek kesimlerdeki karların henüz tamamen erimediğine dikkat çekerek, bahar yağışları ve kar erimeleriyle birlikte Kızılırmak’taki su seviyesinin daha da artabileceğini öngördüklerini belirtti. Bu durumun baraj doluluk oranlarına ve sulu tarım faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kızılırmak, 1355 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehirlerinden biri olup Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’dan doğarak Karadeniz’e dökülmekte. Üzerinde birçok baraj bulunan nehir, özellikle ilkbahar döneminde yağışlar ve kar sularıyla birlikte yüksek debilere ulaşmakta.