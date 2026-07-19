Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti.

Kaza, gece saatlerinde Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. yönetimindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücünün yanı sıra 58 DH 074 plakalı otomobilde bulunan 4 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.