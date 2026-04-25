Sivas’ta iki katlı bir evde yaşanan kısmi çökme korku dolu anlara neden oldu. Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2’nci Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi.
Sivas’ta iki katlı evde çökme paniği: Bina tahliye edildi
Sivas’ta iki katlı bir evin bodrum katında meydana gelen kısmi çökme mahallede paniğe yol açtı. Evde yalnız yaşayan 66 yaşındaki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yapı kontrollü yıkım için boşaltıldı.
Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki S.Y.’ye ait evin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökmenin ardından üst katta da hasar oluşurken, binanın yana doğru eğildiği görüldü.
Olay sırasında evde yalnız bulunduğu öğrenilen yaşlı adam, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, AFAD görevlileri hasar gören yapıda inceleme yaptı.
Etrafında başka binaların da bulunması nedeniyle risk oluşturan yapının kontrollü şekilde yıkılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.