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Kaynak: İHA

Sivas'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıburhanettin Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.B. (31) yönetimindeki 52 ADT 669 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.K. (51) idaresindeki 34 TC 651 plakalı Volvo marka cip cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan G.B. (28), E.E.B., 7 yaşındaki E.N.B. ve 1 yaşındaki E.N.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.