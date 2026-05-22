TÜİK verilerine göre, Sivas kent genelinde son 5 yıldır canlı doğan bebek sayısındaki düşüş trendi durdurulamıyor. Kentte 2020 yılında 7 binin üzerinde olan yıllık doğum sayısı, 2025 yılına gelindiğinde 5 bin seviyelerine kadar geriledi.

DOĞURGANLIK HIZI SON

Yılların En Düşük SeviyesindeRaporda dikkat çeken en çarpıcı verilerden biri de "toplam doğurganlık hızı" oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden bu oran, Sivas'ta ciddi bir düşüş yaşadı.

DOĞURGANLIK ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sivas'ta 2020 yılında 1,64 olan toplam doğurganlık hızı, 2025 yılı verilerine göre 1,24’e kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, kentteki nüfus yenilenme eşiğinin de altına inildiğini gösteriyor.

2025 yılında Sivas'ta dünyaya gözlerini açan 5 bin 523 bebeğin cinsiyet dağılımı ise 2 bin 884 erkek ve 2 bin 639 kız bebek olarak kayıtlara geçti.

