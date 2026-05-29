Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sivas genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Özellikle Ulaş ve Kangal ilçelerine bağlı köylerde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, bölgedeki günlük yaşamı ve tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ÜRETİCİ DERTLİ: MEYVE YETİŞMESİ NOKTASINDA SIKINTI OLACAK

Dolu yağışının en çok vurduğu yerlerden biri de Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar köyü oldu. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, ekili alanlarının zarar görmesiyle büyük mağduriyet yaşadı.

Köy sakinlerinden Berat Kaya, yaşanan afet sonrasında durumun vehametini şu sözlerle aktardı:

"Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bahçelerimizi ve garajlarımızı adeta su bastı. Tam da mevsimi gereği çiçek açmış olan meyve ağaçlarımız dolunun şiddetiyle tüm çiçeklerini döktü. Çiçeklerin bu şekilde dökülmesi, önümüzdeki dönemde meyve yetişmesi ve hasat noktasinde bizim için ciddi bir sıkıntı doğuracak."

Dolu yağışının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlatması bekleniyor.