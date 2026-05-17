Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 20 yaşındaki U.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı.

İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan E.N.H. ise kayboldu. E.N.H’nin kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda aramalarını sürdürüyor.