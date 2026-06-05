Feci kaza Sivas’ta akşam saatlerinde saat 20.30 sıralarında Çeltek köyü mevkiinde gerçekleşti. 54 yaşındaki M.B. idaresindeki hafif ticari araç ile Ö.Ş.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki araç da adeta hurda yığınına dönerken, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, tablonun vehameti ortaya çıktı.

3 ÖLÜ VE 2 YARALI VAR

Hafif ticari araç sürücüsü 54 yaşındaki M.B. ile otomobil sürücüsü Ö.Ş. ve otomobilde bulunan eşi A.Ş.'nin kaza anında olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan M.Ş. ve B.Ş. ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hızla ambulanslara alınarak Sivas'taki bölge hastanelerine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaşanan elim kazanın haber alınmasının hemen ardından Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın olay yerine bizzat intikal etti. Bölgede yürütülen kurtarma, cenaze nakli ve yol güvenliği çalışmaları hakkında görevli ekiplerden detaylı bilgi alan yetkililer, kazanın oluş nedenini aydınlatmak amacıyla adli ve idari incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.