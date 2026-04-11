Yaklaşık 25 hayvandan oluşan sürüyü cep telefonuyla kaydeden genç çiftçi, ekili alanına zarar veren domuzları traktörünün kornasını çalarak uzaklaştırmayı başardı. Koşarak bölgeden ayrılan sürü, kısa süre sonra gözden kayboldu.

“DOMUZLAR ÜRÜNLERİMİZE ZARAR VERİYOR”

Son zamanlarda bölgede domuzların daha sık görülmeye başladığını belirten Uçar, “Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde yaşıyorum. Tarlamıza gübre atmak için gittiğimizde yaklaşık 25 domuzdan oluşan bir sürüyle karşılaştım. Bu hayvanlar ekili ürünlerimize zarar veriyor. Yetkililerden bu konuda önlem alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.