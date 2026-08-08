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Kaynak: İHA

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ahmethacı köyü yakınlarında sabah saat 05.00 sıralarında temiz hava almak amacıyla yüksek kesimlere yürüyüşe çıkan Erhan Güler, doğada yiyecek arayışındaki anne ayı ve iki yavrusuyla karşı karşıya geldi.

Arazideki otların arasında beslenen ayı ailesini bir süre uzaktan izleyen Güler, ardından cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Çekim tamamlandıktan sonra insan varlığını fark eden anne ayı, yavrularını koruma içgüdüsüyle Güler’e doğru hamle yaptı. Ardından yavrularını yönlendirerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Gördüğü manzarayı ve sonrasında yaşanan tehlikeli anları aktaran Erhan Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Zara’da Ahmethacı köyü mevkiinde sabahın erken saatlerinde tepede oturduğum esnada arkamda anne ayı ve iki yavrusunu gördüm. Otların arasında yemek arıyorlardı. Birkaç dakika izledikten sonra cep telefonu kameramla anı olsun diye kayda aldım. Kamerayı kapattıktan sonra beni gören anne ayı sinirlendi. Hamle yapar gibi olduktan sonra yavrularını dönerek onlarla beraber uzaklaştılar"