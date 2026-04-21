Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "İstatistiklerle Çocuk 2025" raporu, Sivas’taki demografik değişimi gözler önüne serdi. Verilere göre, kentteki çocuk nüfusu son bir yıl içerisinde ciddi bir düşüş yaşayarak 140 bin 518 seviyesine geriledi. 2024 yılında 145 bin 613 olan bu rakamın, sadece 12 ayda 5 bin 95 kişi azalması dikkat çekti.

Toplam 631 bin 401 kişinin ikamet ettiği Sivas’ta, çocukların genel nüfusa oranı %22,3 olarak hesaplandı. Bu oran, %24,8 olan Türkiye ortalamasının altında kaldı. Yaş gruplarına göre dağılımda ise 10-14 yaş aralığı 42 bin 866 kişiyle ilk sırada yer alırken, en az çocuk nüfusu 26 bin 822 kişiyle 15-17 yaş grubunda görüldü.