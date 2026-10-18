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Kaynak: AA

Erzurum’a mahkum naklini tamamladıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, İmranlı ilçesi yakınlarında devrildi. C.B’nin kullandığı 06 HC 8856 plakalı araçta meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada jandarma personeli F.Ö. (30) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan üç görevli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi’ne götürüldü.