Sivas’ta bayram tatili için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Malatya istikametine seyir halinde olan Volkswagen marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bayram yolculuğunun faciaya dönüştüğü kazada, yolcu konumundaki Nazar Kapkaç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü dahil 8 kişi ise yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.