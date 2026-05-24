Sivas’ta bayram tatili için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Malatya istikametine seyir halinde olan Volkswagen marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram yolculuğunun faciaya dönüştüğü kazada, yolcu konumundaki Nazar Kapkaç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü dahil 8 kişi ise yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

