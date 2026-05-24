Kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ
Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki N.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Bayram tatili yolculuğunda kaza yapan aileden yolcu konumundaki Nazar Kapkaç hayatını kaybederken sürücü dahil 8 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
