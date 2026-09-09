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Kaynak: İHA

Sivas’ın Gültepe Mahallesi’nde yer alan İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi’nde kullanılmayan boş bir tankerde yangın meydana geldi. Tankerin kısa sürede alevlerle kaplanması üzerine çevrede bulunanlar durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında tankerden yükselen yoğun duman, Sivas’ın birçok noktasından görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.