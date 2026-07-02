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Kaynak: İHA

Sivas'ın Zara ilçesindeki Avşar köyüne doğru aracıyla seyir halinde olan Erhan Güler, yol kenarında yiyecek aradığı tahmin edilen anne ayı ile 3 yavrusunu fark etti. Güler, sarp arazide ilerleyen ayı ailesinin o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Gördüğü yaban hayvanlarının yoldan geçerek ormanlık alana doğru ilerlediğini belirten Erhan Güler, "Ayıları Sivas'ın Zara ilçesinde Avşar köyü mevkiinde gördüm. Köye giderken yolun kenarındalardı. Karşıya geçmelerini bekledim. Ayılar karşıya geçtikten sonra biraz videolarını çektim. Küçük 3 yavrusu vardı onlara rahatsızlık vermeden ben yoluma devam ettim. Onlarda karşıya geçtikten sonra ormanlık alandan yukarı doğru gittiler" dedi.