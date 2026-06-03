Sivas'ta son dönemlerin en yağışlı günleri yaşanırken gün içerisindeki ani hava değişiklikleri ise nadir gözlemlenen birçok doğa olayını gözler önüne seriyor.
Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu
Sivas'ta son günlerde sıklıkla karşılaşılan ani hava değişiklikleri doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
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Güneşli havada aynı anda yağmur yağmasıyla kentte birçok gökkuşağı oluştu. Şehir merkezinde ve yüksek tepelerde gözlemlenebilen gökkuşakları doğaseverlere görsel bir şölen sundu.
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Kaynak: İHA