Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu

Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu

Sivas'ta son günlerde sıklıkla karşılaşılan ani hava değişiklikleri doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 1

Sivas'ta son dönemlerin en yağışlı günleri yaşanırken gün içerisindeki ani hava değişiklikleri ise nadir gözlemlenen birçok doğa olayını gözler önüne seriyor.

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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 2

Güneşli havada aynı anda yağmur yağmasıyla kentte birçok gökkuşağı oluştu. Şehir merkezinde ve yüksek tepelerde gözlemlenebilen gökkuşakları doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 3
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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 4
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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 5
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Sivas'ta ani hava değişikliği doğaseverlere görsel şölen sundu - Resim: 6
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Kaynak: İHA
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