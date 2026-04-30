Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan İsmail Tavşanoğlu, aracı ile seyir halindeyken bir kuşun hareketsiz olduğunu fark etti. Yaralı Kızıl şahini aracına alan Tavşanoğlu, veteriner hekime götürdü. İlk müdahalesi yapılan Kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce koruma altına alınan şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.