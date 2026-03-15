Sivas’ta bir apartman dairesinde yaşanan aile içi silahlı olay iki kişinin hayatına mal oldu. Baba ve büyük oğul yaşamını yitirirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların silah sesleri duyduklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler içeride kanlar içinde üç kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemede baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan babaanne sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından 15 yaşındaki çocuk cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.