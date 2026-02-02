Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağılın çatısı çöktü.
Çökme sonucu Ebubekir Zor’a ait tesiste bulunan 40 koyun hayatını kaybetti.
Kar yükünün altında kalan ağılın çökmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleri ve vatandaşların desteğiyle enkaz altında kalan hayvanları çıkarmaya çalıştı.
Çalışmalar sonucunda 40 koyunun cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan 5 koyunun ise yaralı olduğu tespit edildi.