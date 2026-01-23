Yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, komşu illerle bağlantı kesildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 ili sarı kod ile uyardı.

Sivas’ta kapanan yollarda 700 kişi mahsur kaldı, Kayseri, Malatya ve Gaziantep’te karayolları kapandı; Gaziantep Havalimanı’nın kapatma süresi uzatıldı. Kar ve tipide mahsur kalan 700 kişinin imdadına ekipler yetişti. Kurtarılan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi.

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı. Kapanan yollar nedeniyle Sivas’ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi. Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı.

Öte yandan: Erzincan-Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.