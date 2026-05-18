Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen "İstatistiklerle Aile 2025" bültenini yayımladı. Açıklanan veriler, Sivas’taki hanehalkı yapısında son 17 yılda yaşanan çarpıcı değişimi gözler önüne serdi. Kentte geleneksel büyük aile yapısı yerini daha küçük ailelere ve tek başına yaşamaya bırakıyor.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 17 YILDA HIZLA DÜŞTÜ

Verilere göre, Sivas’ta 2008 yılında 4,30 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 3 kişiye kadar geriledi. Bu düşüş, kentteki ailelerin fert sayısının zamanla azaldığını ortaya koydu.

SİVAS'TA 200 BİN AİLE VAR: 42 BİNİ TEK BAŞINA YAŞIYOR

TÜİK, 2025 yılı itibarıyla Sivas’ta toplam hane sayısının 200 bin 550 olduğunu açıkladı. Bu hanelerin türlerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Tek çekirdek aile (Anne, baba ve çocuklardan oluşan) 127 bin 212 hane, tek kişilik hane halkı (Yalnız yaşayanlar) 42 bin 252. Geniş aile (En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan) 26 bin 214 hane.

Çekirdek ailesi olmayan birden fazla kişi (Arkadaş, akraba vb. birlikte yaşayanlar) 4 bin 872.

TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE "ANNE" AĞIRLIĞI

Raporda, kentteki 127 bin 212 tek çekirdek ailenin iç yapısı da detaylandırıldı. Buna göre, hanelerin 71 bin 731'inde eşler ve çocuklar birlikte yaşarken, 34 bin 977 hanede sadece eşler ikamet ediyor.

Dikkat çeken bir diğer veri ise tek ebeveynli aileler oldu. Sivas'ta tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 20 bin 504 çekirdek ailenin dağılımı şöyle şekillendi:

Anne ve çocuklardan oluşan aileler 15 bin 551 hane, baba ve çocuklardan oluşan aileler 4 bin 953 hane.

Veriler, Sivas’ta boşanma veya vefat gibi nedenlerle tek ebeveyn kalan ailelerde, çocukların bakımını büyük oranda annelerin üstlendiğini ortaya koydu.