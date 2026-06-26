Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.T. (25) yönetimindeki Şarkışla Belediyesine ait yol temizleme aracı ile B.T. (19) idaresindeki 38 ZK 058 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan yol temizleme aracı, yol kenarında park halindeki 38 AIS 626 plakalı otomobile çarptı. Darbenin etkisiyle hareket eden otomobil de park halindeki 58 AFV 340 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yol temizleme aracının sürücüsü Ç.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.