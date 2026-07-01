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Kaynak: AA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında Z.Y'nin kullandığı kamyonu durdurdu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücü Z.Y. ile araçta bulunan Ş.U. ve M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.