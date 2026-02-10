Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle bir süre takım çalıştıramayacak olan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. Kırmızı beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı.

BURAK ÖZÇOBAN: 'BİRLİKTE GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ'

İmza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz, inşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız." dedi.

İSMET TAŞDEMİR: 'SİVASSPOR'DA GÖREV ALMAK BÜYÜK BİR ONUR'

İsmet Taşdemir ise "Sivasspor gibi köklü ve büyük bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek." diye konuştu.

ÜST ÜSTE İKİ SEZON SÜPER LİG'E YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ

Önce Bodrum FK ardından Kocaelispor'u üst üste iki sezonda Süper Lig'e takım çıkarma başarısı sağlayan İsmet Taşdemir son olarak çalıştırdığı Gaziantep FK'nın başında yalnızca 2 maça çıkmıştı.