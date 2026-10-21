Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sivas temsilcisinin 23 yaşındaki futbolcusu Kamil Fidan, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Ümraniyespor karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Fidan, yaklaşık beş buçuk haftalık aranın ardından takımla çalışmalara yeniden başladığını belirtti.

Sezon boyunca zaman zaman iyi performans sergilediklerini, bazı karşılaşmalarda ise beklentilerin gerisinde kaldıklarını ifade eden genç futbolcu, önlerindeki fikstürü değerlendirerek galibiyet serisi oluşturmayı ve lig sıralamasında üst basamaklara çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Takımdan ayrı kaldığı dönemde arkadaşlarını özlediğini aktaran Fidan, takım içindeki olumlu atmosferi daha ileri taşımak ve sahada Sivasspor'a katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Süper Lig'e yükselmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Kamil Fidan, Türk Milli Takımı'nda forma giymeyi de arzuladığını dile getirdi. Genç oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle uzun bir zaman oldu. 5 buçuk haftaya yakındır takımla çalışmıyordum, daha yeni yeni döndüm. Zaman zaman iyi işler yaptık, zaman zaman beklentinin altında kaldık ama şu anda önemli bir yerdeyiz. Önümüzde iyi bir fikstür var. İyi bir seri yakalayıp, üst sıraları artık yakalamak istiyoruz. Takımdan uzak kalınca ister istemez özlüyoruz ama iyi bir hava vardı. Ben de bu havayı daha iyi yerlere getirmek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu yönde devam ederiz. Kısa vadede olarak Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz. Onun haricinde her Türk futbolcu gibi Türk Milli Takımı'nı ben de istiyorum.