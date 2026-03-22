Trendyol 1. Lig'de formda yükselişe geçen Özbelsan Sivasspor, Manisa deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarlarını sevindirdi. Jonathan Okoronkwo'nun 30. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanan Sivasspor, bu sezon ilk defa "3'te 3" yaparak moral depoladı.

Ligdeki son yenilgisini 29. haftada sahasında Keçiörengücü'ne 1-0 kaybederek yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, ardından çıktığı 3 maçta namağlup kaldı. 30. haftada deplasmanda Hatayspor'u 2-1, 31. haftada evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenen Sivasspor, Manisa FK galibiyetiyle seriyi sürdürdü. Bu sonuçla Sivasspor, ligde geride kalan 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 47 puana ulaştı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan ekip, play-off potasına yaklaşma yolunda kritik bir adım attı.

Önümüzdeki hafta sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, galibiyet serisini 4 maça çıkarma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, kalan maçlarda maksimum puanı hedeflediklerini vurguluyor. Sivasspor'un bu yükselişi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, ligin son haftalarında sürpriz sonuçlara imza atabilecek bir takım haline geldiğini gösteriyor.