Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, prensipte anlaşmaya vardığı Arnavut futbolcu Rey Manaj’ı 555 gün aradan sonra Sivas’ta karşıladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı’nda çok sayıda taraftar karşıladı.

25 Temmuz 2024’te Sivasspor’dan ayrılan Rey Manaj, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşılandı. Taraftarlarla selamlaşan Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere tesislere geçti. Manaj’ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

REY MANAJ'IN SİVASSPOR KARNESİ

Rey Manaj, Sivasspor formasıyla 63 maça çıktı; bu süreçte 34 gol atarken 8 de asist yaptı.



