Trendyol 1. Lig'in 32. hafta maçında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü, 30. dakikada J. Okoronkwo kaydetti.
Öte yandan müsabakanın 70. dakikasında Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke, kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Sivasspor, aldığı galibiyetle beraber puanını 47'ye yükseltirken Manisa FK ise 43 puanda kaldı.
İSMET TAŞDEMİR ETKİSİ
İç Anadolu ekibi, ligde oynadığı son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle çıkışını sürdürdü; Sivasspor, bir sonraki maçta evinde Esenler Erokspor’u ağırlayacak.
İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivas ekibi, deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
MANİSA FK DÜŞÜŞTE
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan Manisa FK ise bir sonraki maçta Adana Demirspor'a konuk olacak.