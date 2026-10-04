Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı.
Sivasspor, antrenmanın devamında Pendikspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı.
MAÇ 9 EKİM'DE
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor arasındaki mücadele, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.