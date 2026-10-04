Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı.

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Sivasspor, antrenmanın devamında Pendikspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı.

MAÇ 9 EKİM'DE

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor arasındaki mücadele, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.