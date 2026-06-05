Türk futbolunun köklü ekiplerinden Sivasspor, 59 yıllık geçmişine rağmen kritik bir döneme girdi. Süper Lig’de uzun yıllar rekabetçi kimliğiyle öne çıkan ve deplasmanlarda zorlayıcı bir rakip olarak bilinen kırmızı-beyazlılar, sessiz bir yönetim boşluğuyla karşı karşıya kaldı.

Geçmişte Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak önemli bir başarı elde eden ve Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden kulüp, Sivas için ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir değer olarak görülüyor. Buna rağmen başkanlık koltuğunun boş kalması camiada endişe yarattı.

Kentte taraftarlar ve çeşitli çevreler, oluşan belirsizliğin giderilmesi için çağrılarda bulunurken, kulübün geleceğine ilişkin sürecin Sivas iş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının atacağı adımlarla şekilleneceği ifade ediliyor.