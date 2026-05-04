Kulüpten yapılan bilgilendirmede, genel kurul toplantısının 19 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin 26 Mayıs’ta aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, genel kurulda kulübün mali ve idari yapısının değerlendirileceği, yeni dönemle ilgili önemli kararların alınacağı aktarıldı. Kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip toplantıya tüm üyelerin katılımının beklendiği bildirildi.