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Kaynak: AA

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda yapacağı maç öncesi çalışmalarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten aktarılan bilgilere göre yardımcı antrenör Ziya Erdal'ın yönetimindeki idmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın devamında ise pas organizasyonları ve taktik uygulamalar gerçekleştirildi.

Sivasspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.