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Sivasspor'da kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyan olağan genel kurul toplantısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpte hafta sonu yapılması planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, genel kurul toplantısının 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

YENİ YÖNETİM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un öncülüğünde yeni başkan ve yönetim kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Yavuz, "Sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için genel kurul toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA ÖDEME YAPILACAK

Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, ertelenen süre içerisinde kulüpte mali konularla ilgili de adımlar atılacağını açıkladı.

Yavuz, bir haftalık süreçte futbolculara yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

GÖZLER 22 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Yeni yönetimin şekillenmesi için çalışmaların sürdüğü Sivasspor'da gözler şimdi 22 Haziran'da yapılacak genel kurula çevrildi.

Kırmızı-beyazlı camiada başkanlık ve yönetim yapısının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.