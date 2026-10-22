Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor’a konuk olacağı karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kulübün paylaştığı bilgilere göre, teknik direktör İsmet Taşdemir’in yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Isınma bölümünün ardından pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla noktaladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki mücadele, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak.