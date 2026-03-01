Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Serikspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İsmail Oğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

REY MANAJ GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın tek golü 48. dakikada Rey Manaj’dan geldi. İkinci yarının hemen başında fileleri havalandıran Arnavut golcü, Sivasspor’a üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38’e yükseltti. Serikspor ise 29 puanda kalarak haftayı düşme hattında tamamladı.

Serikspor gelecek hafta Amed deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

🌟 Sivasspor'un Rey Manaj'ı bildiğimiz gibi: 5 maç, 4 gol, 1 asist.



✨ Golcü isim, attığı golle takımına Serik Spor karşısında galibiyeti getirdi! | #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/cR6bOUem82 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2026

YUVAYA DÖNDÜ, GOLLERİYLE SİVASSPOR'U SIRTLADI

Ara transfer döneminde yeniden Sivasspor kadrosuna katılan Rey Manaj, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.