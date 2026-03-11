TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, sahadan zor da olsa 2-1 galip ayrıldı.

Golsüz geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda oyun hareketlendi. Sivasspor, 63. dakikada Bekir Turaç Böke ile öne geçti. Hatayspor, 77. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Maçın son bölümlerinde rakip kaleye yüklenen Sivasspor, 86. dakikada Badji’nin golüyle öne geçerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 41 yaparak play-off için umutlandı. Hatayspor ise 7 puanla 17. sırada kaldı.