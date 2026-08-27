Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, hücum hattına takviye yaparak Ganalı futbolcu Clinton Duodu’yu kadrosuna kattı.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Sivasspor, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Clinton Duodu’ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI
Sağ kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen 1.80 boyundaki Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Apollon formasıyla 26 maça çıktı.
Clinton Duodu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.