Sivasspor, Boluspor'u devirdi: TFF 1. Lig'de play-off iddiasını sürdürdü

SİVASSPOR'UN PLAY-OFF İDDİASI SÜRÜYOR

Sivasspor, bu galibiyetle puanını 50’ye yükselterek play-off iddiasını sürdürdü. Yiğidoların, 7. sıradaki Bandırmaspor ile puan farkı 3. Boluspor ise 42 puanda kaldı. Sivasspor bir sonraki maçında İstanbulspor’u evinde ağırlayacak, Boluspor ise Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.