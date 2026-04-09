TFF 1. Lig 34. hafta maçında Boluspor evinde Sivasspor’u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1 kazanmayı başardı.
Sivasspor, Boluspor'u devirdi: TFF 1. Lig'de play-off iddiasını sürdürdü
Sivasspor, Boluspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Eksiklere rağmen kritik üç puanı alan Yiğidolar, İsmet Taşdemir faktörüyle play-off iddiasını sürdürürken, Boluspor ligde son 5 maçtır galibiyeti unuttu.Taner Yener
HIZLI BAŞLANGIÇ VE GOLLER
Maça hızlı başlayan Sivasspor, Avramovski’nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Okoronkwo, maçın 28. dakikasında takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Boluspor cephesinde Doğancan Davas, 31. dakikada skoru 2-1’e getiren golü kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı.
BOLUSPOR 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekipte maçın 90+3. dakikasında Balbudia kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
EKSİKLERE RAĞMEN GALİBİYET
Sivasspor’da savunmadan Emirhan Başyiğit, orta sahadan Charisis ve forvet oyuncusu Ray Manaj sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi.
KAPTAN MAÇA DAMGA VURDU
Sivasspor’un kaptanı Uğur Çiftçi, maçın 2. golündeki asisti kaydederek yaptığı kritik müdahaleler ve hücumdaki katkısıyla maça damga vurdu.
SİVASSPOR'UN PLAY-OFF İDDİASI SÜRÜYOR
Sivasspor, bu galibiyetle puanını 50’ye yükselterek play-off iddiasını sürdürdü. Yiğidoların, 7. sıradaki Bandırmaspor ile puan farkı 3. Boluspor ise 42 puanda kaldı. Sivasspor bir sonraki maçında İstanbulspor’u evinde ağırlayacak, Boluspor ise Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
İSMET TAŞDEMİR FAKTÖRÜ
10 Şubat’ta takımın başına geçen İsmet Taşdemir, takıma olumlu bir hava yansıttı. Sivasspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 10 maçta 20 puan topladı; bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
BOLUSPOR GALİBİYETİ UNUTTU
Boluspor, ligde oynadığı son 5 maçı kazanamadı; bu süreçte 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.