Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında yarın Bandırmaspor’a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 14.30’da başlayacak.

Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak - Resim : 1

Sivas ekibinde kritik karşılaşma öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Okan Erdoğan ve Murat Paluli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyebilir.

Ligde oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, topladığı 11 puanla yoluna devam ediyor.

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Ev sahibi Bandırmaspor ise geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puana ulaştı.