Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında yarın Bandırmaspor’a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 14.30’da başlayacak.
Sivas ekibinde kritik karşılaşma öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Okan Erdoğan ve Murat Paluli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyebilir.
Ligde oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, topladığı 11 puanla yoluna devam ediyor.
Ev sahibi Bandırmaspor ise geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puana ulaştı.