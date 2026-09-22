Gözler Sivas’ın bu ilçesine çevrildi
Gayrimenkul piyasasında arsa ve araziye yönelik ilginin arttığı bölgelerden biri Sivas’ın Zara ilçesi oldu. İlçedeki güncel ilan fiyatları ve bazı mahallelerde görülen yıllık değişimler dikkat çekiyor.
Sivaslılar İstanbul’dan sonra rotayı buraya çevirdi: Arsalar milyonluk oldu
Gayrimenkulde dengeler değişirken İstanbul’daki Sivaslıların rotasında dikkat çeken bir adres öne çıktı. Arsa fiyatlarının bazı bölgelerde yüzde 80’i aşan yükselişi gözleri bu ilçeye çevirirken, milyonluk ilanlar da dikkat çekmeye başladı.Kaynak: Diğer
Gözler Sivas’ın bu ilçesine çevrildi
Metrekare fiyatı 5 bin lirayı geçti
Paylaşılan verilere göre Zara’da satılık arsaların ortalama metrekare fiyatı 5 bin 148 TL seviyesine ulaştı. İlçe genelindeki yıllık ortalama artış ise yüzde 21,5 olarak kaydedildi.
Bir mahallede artış yüzde 80’i aştı
En dikkat çekici yükselişlerden biri Reşitpaşa Mahallesi’nde görüldü. Burada ortalama metrekare fiyatındaki yıllık artışın yüzde 80,1’e ulaştığı belirtildi.
Diğer mahallelerde de yükseliş var
Şeyhmerzuban Mahallesi’nde yıllık artış yüzde 52,3 olarak kaydedilirken, Yenicamii Mahallesi’nde ise yüzde 30,6 seviyesine ulaştı
Arsa fiyatları milyonları buldu
Güncel ilanlarda 130 metrekare büyüklüğündeki bir arsanın 1,3 milyon TL’den, 390 metrekarelik başka bir arsanın ise 5,5 milyon TL’den satışa çıkarıldığı görülüyor.
502 metrekareye 4,4 milyon TL
İlçedeki ilanlarda 502 metrekare büyüklüğündeki imarlı bir arsa için 4,4 milyon TL fiyat belirlendi. Fiyatlar konum, büyüklük ve imar durumuna göre önemli ölçüde değişiyor.
Ulaşım ve enerji yatırımları öne çıkıyor
Zara’daki gayrimenkul hareketliliği, bölgedeki altyapı yatırımlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Yıldızeli-Sivas-Zara-İmranlı güzergâhındaki ulaşım çalışmaları ve güneş enerjisi yatırımları ilçenin ekonomik gündeminde öne çıkıyor.