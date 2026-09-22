Sivaslılar İstanbul’dan sonra rotayı buraya çevirdi: Arsalar milyonluk oldu

Gözler Sivas’ın bu ilçesine çevrildi

Gayrimenkul piyasasında arsa ve araziye yönelik ilginin arttığı bölgelerden biri Sivas’ın Zara ilçesi oldu. İlçedeki güncel ilan fiyatları ve bazı mahallelerde görülen yıllık değişimler dikkat çekiyor.